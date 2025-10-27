Cuatro mujeres y una adolescente fueron liberadas de un esquema de explotación sexual en Sauces, Guayaquil

Cuatro mujeres y una menor de edad, víctimas de explotación sexual, fueron liberadas este fin de semana por la Policía luego de una intervención realizada en el norte de Guayaquil.

El operativo fue liderado por agentes de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas, tras recibir una denuncia de la desaparición de una menor de16 años, de nacionalidad venezolana.

Según las autoridades, días atrás, la joven fue raptada por un hombre de 21 años; quien mediante engaños y amenazas, la llevó hasta un inmueble y la obligó atener relaciones sexuales con otros hombres.