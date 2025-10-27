Seguridad
27 oct 2025 , 06:04

Cuatro mujeres y una adolescente fueron liberadas de un esquema de explotación sexual en Sauces, Guayaquil

Cuatro mujeres y una adolescente fueron liberadas y un hombre, que no registra antecedentes penales, fue detenido.

   
  • Cuatro mujeres y una adolescente fueron liberadas de un esquema de explotación sexual en Sauces, Guayaquil
    Imagen de la liberación de mujeres víctimas de explotación sexual en Guayaquil.( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Cuatro mujeres y una menor de edad, víctimas de explotación sexual, fueron liberadas este fin de semana por la Policía luego de una intervención realizada en el norte de Guayaquil.

El operativo fue liderado por agentes de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas, tras recibir una denuncia de la desaparición de una menor de16 años, de nacionalidad venezolana.

Le puede interesar: 10 personas fueron detenidas en Loja y Cuenca, en medio de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual

Según las autoridades, días atrás, la joven fue raptada por un hombre de 21 años; quien mediante engaños y amenazas, la llevó hasta un inmueble y la obligó atener relaciones sexuales con otros hombres.

La madrugada del sábado 25 de octubre, los agentes allanaron un inmueble en la ciudadela Sauces 2 y otro en Sauces 6.

Lea también: Quito | Nueve mujeres explotadas sexualmente fueron rescatadas de un centro clandestino

Los uniformados encontraron a la menor junto a cuatro mujeres ecuatorianas, que según los uniformados, fueron víctimas delmismo sujeto.

Las mujeres fueron liberadas y el hombre, que no registra antecedentes penales, fue detenido. Además, incautaron siete celulares que seran revisados para continuar con las indagaciones.

Temas
trata de personas
explotación sexual
Policía Nacional
Guayaquil
Sauces
Noticias
Recomendadas