Noboa coloca en situación militar de disponibilidad a tres vicealmirantes y un general

El presidente Daniel Noboa colocó en situación militar de disponibilidad a tres vicealmirantes y un general de brigada.

LEA: El presidente Daniel Noboa frenó sus actividades públicas en la Sierra tras la prolongación del paro

Esto fue realizado mediante la suscripción de cuatro decretos firmados en seguidilla este 1 de octubre desde la ciudad de Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, ante el anuncio del movilizaciones.

Noboa hizo lo mismo el pasado 27 de septiembre con los generales de brigada Jaime Alejandro Navarrete Berrú y Arturo Benjamín Velasco Carrascal.

LEA: La Exportadora Bananera Noboa ya no es una de las empresas que más le debe al SRI