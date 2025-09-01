Seguridad
01 sep 2025 , 11:52

Siete presos son procesados por el asesinato de otros dos privados de libertad, en Cuenca

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la justicia dictó prisión preventiva contra los sospechosos

   
    Imagen referencial del martillo de la justicia. ( Pixabay )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos procesos penales en contra de siete personas privadas de la libertad (PPL) fueron iniciados por la Fiscalía General. La razón: ellos presuntamente participaron en el asesinato de dos internos del Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay Nro. 1.

¿Cuándo se dieron los hechos? El viernes 29 de agosto de 2025.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez de turno dictó orden de prisión preventiva para Ecnel P., Jefferson M., Pedro R., Jesús V., Jordy M. y Rubén B., sospechosos del asesinato de una de las víctimas.

Lo mismo fue dictado en contra de Jaime V., presunto autor de la segunda muerte violenta registrada en el centro carcelario. Ambas audiencias finalizaron la tarde del 30 de agosto de 2025.

Le puede interesar: Cuatro reclusos muertos en la cárcel de Turi, en Cuenca, este 29 de agosto

