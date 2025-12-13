Seguridad
13 dic 2025 , 20:27

Presuntos involucrados en sicariato en Quito fueron detenidos, entre ellos, un menor de edad

Dos sujetos fueron detenidos en la Terminal de Carcelén, presuntamente planeaban salir de la ciudad.

   
    Tres sospechosos detenidos por un sicariato.( Policía Nacional )
Tres sospechosos de un sicariato en Quito fueron detenidos este sábado 13 de diciembre. Entre los aprehendidos constan un menor de edad.

El hecho violento se produjo la mañana del viernes en la avenida Occidental. La víctima recibió un disparo en la cabeza.

Mediante técnicas de investigación de campo, levantamiento de información y análisis de la dinámica del hecho, la Policía Nacional estableció posibles rutas de huida de los implicados.

"Como resultado de estas diligencias, se ejecutó un allanamiento en el sector Rancho San Antonio Alto, donde se logró la aprehensión de un adolescente en conflicto con la ley, así como la retención de una motocicleta que habría sido utilizada durante el cometimiento del delito", informó la Policía.

Mientras que los otros dos sujetos fueron detenidos en la Terminal Terrestre de Carcelén, quienes presuntamente intentaban salir de la ciudad.

