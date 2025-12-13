Presuntos involucrados en sicariato en Quito fueron detenidos, entre ellos, un menor de edad

Tres sospechosos de un sicariato en Quito fueron detenidos este sábado 13 de diciembre. Entre los aprehendidos constan un menor de edad.

El hecho violento se produjo la mañana del viernes en la avenida Occidental. La víctima recibió un disparo en la cabeza.

Mediante técnicas de investigación de campo, levantamiento de información y análisis de la dinámica del hecho, la Policía Nacional estableció posibles rutas de huida de los implicados.

