Seguridad
08 ago 2025 , 18:10

Seis detenidos en Manta por asesinar a un estudiante que se resistió al robo de su celular

Sebastián Ribadeneira estaba con unos amigos en la avenida Flavio Alfaro cuando fue atacado por delincuentes

   
  • Seis detenidos en Manta por asesinar a un estudiante que se resistió al robo de su celular
    De los seis detenidos, uno es menor de edad –que ya había sido arrestado dos veces anteriores–, y otros dos cuentan con antecedentes por robo, tráfico de sustancias y tenencia de armas, según informó la Policía.( Policía Nacional )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía Nacional detuvo a seis personas en Manta por estar vinculados con el asesinato de un joven estudiante que se resistió a que le robaran el celular, según explicó este viernes 8 de agosto el jefe de la Policía de Manta, Jaime Salgado, en una rueda de prensa.

La víctima, Sebastián Ribadeneira, de 20 años, se encontraba con unos amigos cuando un vehículo se paró frente a ellos para atracarles.

Lea también: Un hombre fue acribillado en la ciudadela Universitaria de Portoviejo

Los compañeros de Sebastián entregaron sus pertenencias, pero este se negó a ceder a la demanda de los criminales. Segundos después recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Sebastián Ribadeneira, de 20 años, se encontraba con unos amigos cuando un vehículo se paró frente a ellos para atracarles.
Sebastián Ribadeneira, de 20 años, se encontraba con unos amigos cuando un vehículo se paró frente a ellos para atracarles. ( Cortesía )

La intervención policial se originó tras el crimen. De los seis detenidos, uno es menor de edad –que ya había sido arrestado dos veces anteriores–, y otros dos cuentan con antecedentes por robo, tráfico de sustancias y tenencia de armas, según informó la Policía.

Salgado detalló que los arrestados formaban parte de una banda criminal dedicada a asaltar a deportistas y ciudadanos.

Las investigaciones apuntan a que el menor de 16 años podría haber sido el autor material del crimen. En el operativo también incautaron un vehículo y un arma de fuego, además de localizar los teléfonos sustraídos de las víctimas.

El joven asesinado estudiada comunicación en una universidad de Manabí y trabajaba como comentarista deportivo. Tras conocerse la tragedia, las redes sociales se llenaron de mensajes en su memoria. Estudiantes de su facultad convocaron una marcha pacífica este viernes para exigir justicia.

Según las cifras presentadas este jueves 7 de agosto en el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año.

Revise además: Ecuador sumó 4 619 homicidios en el primer semestre de 2025, un 47 % más que 2024

Esto supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos; e implica un promedio de 25,52 asesinatos por día, siendo Manabí una de las que más homicidios registra.

El presidente Daniel Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción para combatir a las bandas del crimen organizado causantes de esta escalada de criminalidad sin precedentes.

Temas
Asesinatos
Jaime Salgado
Manta
Noticias
Recomendadas