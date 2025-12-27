Estos son los presupuestos que asignan Quito, Guayaquil y Cuenca para su seguridad

Los municipios del país cuentan con millones de dólares asignados para seguridad; sin embargo, problemas en la ejecución presupuestaria han impedido que varios proyectos se concreten. Un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) reveló que las tres ciudades más grandes de Ecuador no han ejecutado más del 53 % de los recursos destinados a este fin.

Aunque la seguridad es una competencia del Gobierno Nacional, también forma parte de la agenda municipal. En varias ciudades se cobra una tasa de seguridad, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura, las capacidades humanas y los programas de prevención del delito.

Lea también: El Gobierno declaró a los municipios como entidades complementarias de seguridad, en nuevo reglamento de la Ley de Defensa Nacional

De acuerdo con datos del Observatorio de Gasto Público, en 2025 Guayaquil presupuestó para Segura EP cerca de 85,5 millones de dólares. En Quito, los recursos asignados a la Empresa Pública de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano sumaron 25,8 millones de dólares. En Cuenca, el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Guardia Ciudadana contaron con casi 9,8 millones de dólares. En conjunto, las tres ciudades superaron los 121 millones de dólares presupuestados para seguridad.

El problema radica en la ejecución de esos recursos. Hasta octubre, Guayaquil había ejecutado USD 47,8 millones, lo que representa el 56 % del total asignado. En Quito, la ejecución alcanzó los USD 11,5 millones, equivalentes al 45 %, mientras que Cuenca registró un gasto de USD 5,2 millones, es decir, el 54 % de su presupuesto.

Según explicó Andrés Altamirano, coordinador de la FCD, una de las principales razones de esta baja ejecución es la inseguridad jurídica en la contratación pública. A ello se suma la falta de conocimiento y el escaso desarrollo de planes de prevención. Las tres ciudades, señaló, enfrentan problemas comunes de eficiencia y priorización del gasto.

En Guayaquil, cerca del 80 % de los recursos destinados a seguridad se utiliza para el pago de remuneraciones. En Quito, la mayor parte del presupuesto también se concentra en gasto corriente, mientras que las inversiones en vehículos y obras públicas avanzan lentamente. En Cuenca, los pagos a la Guardia Ciudadana representan un alto porcentaje del gasto, con bajas inversiones en prevención.

No obstante, el problema no se limita únicamente al destino de los recursos. Altamirano advirtió que la falta de coordinación entre el Ejecutivo y los municipios dificulta la implementación de acciones conjuntas. "Si no existe una buena comunicación entre el Ejecutivo y los municipios, no se pueden tener acciones coordinadas. Hay falta de coordinación y líneas por controversias políticas", señaló.

Revise además: Cuatro provincias han pasado cerca de dos años bajo estado de excepción

A este escenario se suma otro factor clave: las demoras en las transferencias de recursos desde el Gobierno central hacia los municipios, una situación que ha sido denunciada de forma reiterada por estos y otros cantones a lo largo del año.

En conclusión, el principal desafío para las ciudades no es solo contar con asignaciones presupuestarias para seguridad, sino lograr que esos recursos se traduzcan en acciones concretas que impacten de manera efectiva en la seguridad ciudadana.