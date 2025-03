Familiares de funcionario del IESS secuestrado en Guayaquil exigen a la Presidencia agilizar su búsqueda

Familiares y amigos de Ronny Camba, exdirector administrativo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (Guayaquil), protestaron este lunes 17 de marzo para exigir la intervención de la Presidencia de la República en su búsqueda.

Camba fue secuestrado el pasado 31 de enero, y hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. La manifestación se llevó a cabo en la ciudadela Atarazana, en el norte del Puerto Principal, el último lugar donde fue visto.

Lea también: Crisis en Hospital Teodoro Maldonado: director lleva secuestrado cinco días y gerente renunció

Vestidos de blanco, con velas y pancartas, los allegados del funcionario se reunieron en el punto donde desapareció. Aquella noche, Camba había terminado su jornada laboral y acudió a un parque del sector para jugar un partido de fútbol. Testigos relataron que hombres armados lo buscaron entre las personas que salían del sitio y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Silvia Erazo, amiga del desaparecido, lamentó la falta de avances en la investigación. "No hemos tenido ninguna respuesta sobre su paradero. Dejamos pasar un tiempo prudente para que hagan su trabajo, pero no tenemos respuestas", expresó. La madre de Camba, quien no pudo asistir por problemas de salud, envió un video pidiendo ayuda: "Si le ha pasado algo, quiero saber dónde está, dónde poder llorarlo".

En febrero pasado, el Bloque de Seguridad dispuso una intervención integral en el hospital donde trabajaba Camba, tras denuncias de corrupción y extorsión. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada sobre el avance en la investigación de su secuestro, lo que ha generado mayor incertidumbre entre sus familiares.

Revise además: Un funcionario secuestrado, una asesinada, corrupción y hasta supuesta venta de cuerpos, las crisis del Teodoro Maldonado

Los allegados de Ronny Camba esperan que las autoridades se comuniquen con ellos en las próximas horas para conocer qué acciones se han tomado en la búsqueda. Insisten en que su caso no puede quedar en el olvido y que se refuercen los operativos para dar con su paradero.