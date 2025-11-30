Santo Domingo: dos oficiales de la Policía, detenidos por enfrentamiento con agentes de tránsito, en presunto estado etílico

Un coronel y una capitana, ambos pertenecientes a la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/policia-nacional target=_blank>Policía Nacional</a></b>, fueron detenidos la madrugada del sábado 29 de noviembre en <b>Santo Domingo </b>de los <b>Tsáchilas</b>, por presuntamente encontrarse en <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-camion-700-cargas-explosivas-ibarra-FM10490234 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/carcel-del-encuentro-comunas-contaminacion-JC10470900 target=_blank></a>