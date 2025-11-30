Santo Domingo: dos oficiales de la Policía, detenidos por enfrentamiento con agentes de tránsito, en presunto estado etílico

Un coronel y una capitana, ambos pertenecientes a la Policía Nacional, fueron detenidos la madrugada del sábado 29 de noviembre en Santo Domingo de los Tsáchilas, por presuntamente encontrarse en estado etílico y agredir a tres agentes de tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00 en la avenida Río Lelia, a la altura del IESS de la ciudad. Según el parte policial, los dos uniformados se movilizaban en un vehículo 4x4 junto a dos pasajeros más, cuando Agentes Civiles de Tránsito los detuvieron para un control rutinario.

El informe detalla que el conductor presentaba indicios de estar bajo los efectos del alcohol. Durante el procedimiento de control, los ocupantes del vehículo habrían agredido físicamente a los agentes de tránsito.

El incidente fue reportado al ECU 911, que alertó a las fuerzas de seguridad para la aprehensión de los implicados. Los detenidos fueron trasladados al Subcentro de Salud Augusto Egas. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre el caso.

