Samborondón: ¿quién era el hombre asesinado en un carro de lujo?

El hombre que fue asesinado en un carro de lujo en Samborondón fue identificado por la Policía Nacional como Bryan Alejandro Soria Álava.

El ciudadano de 32 años falleció inmediatamente después de recibir cerca de 20 balazos que rompieron el blindaje del parabrisas y el vidrio del copiloto del Porsche Cayenne que manejaba.

El ataque ocurrió cuando circulaba por el carril de servicio en La Puntilla, a la altura de la urbanización Entre Ríos, en una zona repleta de locales comerciales.

Según la Policía Nacional, los sicarios se movilizaron en un vehículo de alta gama para cometer el crimen, que fue posteriormente abandonado en La Atarazana, norte de Guayaquil.