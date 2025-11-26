Seguridad
14:59

Samborondón: ¿quién era el hombre asesinado en un carro de lujo?

Según la Policía Nacional, los sicarios se movilizaron en un vehículo de alta gama para cometer el crimen, que fue posteriormente abandonado en La Atarazana, norte de Guayaquil.

   
    Imagen del vehículo de lujo baleado en La Puntilla, Samborondón, la mañana de este 26 de noviembre del 2025.( Televistazo )
El hombre que fue asesinado en un carro de lujo en Samborondón fue identificado por la Policía Nacional como Bryan Alejandro Soria Álava.

El ciudadano de 32 años falleció inmediatamente después de recibir cerca de 20 balazos que rompieron el blindaje del parabrisas y el vidrio del copiloto del Porsche Cayenne que manejaba.

El ataque ocurrió cuando circulaba por el carril de servicio en La Puntilla, a la altura de la urbanización Entre Ríos, en una zona repleta de locales comerciales.

Según la Policía Nacional, los sicarios se movilizaron en un vehículo de alta gama para cometer el crimen, que fue posteriormente abandonado en La Atarazana, norte de Guayaquil.

Javier Egas, jefe de la Policía en Samborondón, aseveró que Soria salía de un gimnasio y se dirigía a su trabajo cuando fue atacado.

El vehículo baleado no estaba a nombre de la víctima, sino a una empresa con tres actividades comerciales: explotación mixta de cultivos y animales (ganadería y agricultura); compra y venta de vehículos nuevos y usados; y compra, venta y alquiler de bienes inmuebles propios y arrendados.

El hombre fallecido no aparece vinculado a ninguna empresa, de acuerdo a registros de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, un negocio que funciona como un estudio arquitectónico y como galería de arte en el sector del Buijo, en Samborondón, señala en redes sociales a Soria Álava como su CEO (director general).

Captura de pantalla de 2021 de Bryan Soria verificando el trabajo hecho por su compañía en un trabajo de diseño de interiores.
Captura de pantalla de 2021 de Bryan Soria verificando el trabajo hecho por su compañía en un trabajo de diseño de interiores. ( Instagram )

Bryan Alejandro Soria Álava se graduó de una unidad educativa particular de Samborondón en 2011, y siete años después, se graduó como ingeniero en administración de empresas en una universidad privada que imparte clases tanto en Guayaquil y La Puntilla.

El parte policial sobre su asesinato describe que no tiene antecedentes penales. Tampoco registra denuncias en el sistema de noticias de delito en la Fiscalía General del Estado.

