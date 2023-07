El comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas Samaniego, dio más detalles sobre la captura de dos personas, en Guayaquil, que son investigadas por el asesinato de Rubén Cherres, quien era indagado por un presunto vínculo con la mafia albanesa y sus posibles implicaciones en el caso Encuentro.

Lo acompañó el ministro del Interior, Juan Zapata Silva, así como otros altos oficiales de institución uniformada en una rueda de prensa que se realizó a las 10:30 de hoy, viernes 14 de julio de 2023, en el edificio de la Comandancia de la Policía, ubicado en la Amazonas y Japón, norte de Quito. Dijeron que los dos detenidos son los autores materiales del crimen, pero se investiga para dar con los intelectuales.

En su intervención, Salinas apuntó que “hubo una relación directa entre las víctimas y victimarios, una relación que no fue espontánea, sino que ya tenía algunos días, semanas o meses de contacto (...) es algo planificado que no obedece a un robo”. El ministro Zapata dijo que los autores materiales son José Z., quien registra antecedentes por robo, tenencia y porte de armas y Alex M., quien tiene antecedentes penales por tenencia, extorsión y tráfico de tierras. “Hasta el momento, no hay indicios de la mafia albanesa”, añadió el funcionario.

