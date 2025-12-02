El exoficial de la policía Ronald Herrera es un testigo clave en el caso Villavicencio

<b>Ronald Herrera</b> es el <b>testigo clave </b>de la <b>Fiscalía</b> en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-magnicidio-fv-fiscalia-pidio-receptar-testimonios-anticipados-ronald-herrera-marcelo-lasso-HB10224762 target=_blank>caso Villavicencio</a></b>. Es un exoficial de policía que actualmente podría ser capitán, pero en su lugar es un <b>reo cercano </b>a <b>Daniel Salcedo.</b> <i>¿Cómo</i><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <i></i><b></b><b></b><b></b>