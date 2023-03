Quito: presunta banda dedicada al robo de vehículos secuestraba a sus víctimas para golpearlas

Una presunta banda dedicada al robo de carros y extorsión fue detenida en la ciudadela Martha Bucaram de Roldós, sur de Quito. “Se apresó a cinco hombres y una mujer. Se hizo tres allanamientos y tienen antecedentes”, dijo Óscar Figueroa, jefe operativo de la Policía Judicial.

Una de las víctimas fue Juan (nombre protegido), quien estuvo retenido por cerca de tres horas al interior de una vivienda en donde lo amarraron. También lo agredieron físicamente. “Me picaban con un cuchillo, me golpearon con una pistola. Me daban puñetes en la espalda, patadas. Les dije que no tenía cosas de valor para entregarles, que me maten si no encuentran nada”.

Otra es José (nombre protegido), a quien trataron de secuestrarlo. Lo interceptaron en Turubamba, sur de Quito, pero logró escapar mientras se llevaban su carro. “Intentaron meterme en el vehículo, pero forcejeamos y salí corriendo en dirección opuesta”.

La Policía Judicial recuperó dos automotores que fueron robados días atrás. Hallaron evidencias como varias placas, una pistola automática, municiones y documentos que no pudieron justificar.

Según la Policía, los detenidos pertenecen a una banda delictiva organizada que operaba desde hace varios meses. Con esta detención, las autoridades confirmaron haber desarticulado a toda la organización. “Hasta el momento tenemos cinco víctimas, tres reconocieron a los sospechosos”, dijo Figueroa.

En tanto, los afectados continuarán con el proceso legal, pero con ciertas dudas. “Dudo que se haga justicia. Los delincuentes tienen cuatro o seis detenciones y siguen libres”, manifestó Juan.

Los sospechosos fueron llevados hasta la Unidad de Flagrancia a la espera de ser procesados.

