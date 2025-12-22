Seguridad
22 dic 2025 , 14:29

Quito: El cuerpo sin vida de Paulina Gallo fue encontrado en una quebrada

Paulina Gallo fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre, su cuerpo fue encontrado siete días después en la vía Alóag-Santo Domingo

   
    Momento en el que bomberos del cantón Mejía realizan el rescate del cuerpo de Paulina Gallo. ( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Paulina Gallo, de 43 años, según información de la Policía, fue secuestrada el pasado 12 de diciembre en el barrio El Conde, al sur de Quito. La víctima se desempeñaba como enfermera en el Centro de Salud de Guamaní.

LEA: Una cabeza humana fue abandonada en las inmediaciones de la cárcel de Machala

Tras la denuncia de la desaparición, las autoridades iniciaron las investigaciones, ​​​​​​Fiscalía incorporó la versión del denunciante, quien relató que un familiar acudió el 12 de diciembre al domicilio de Paulina. Al llegar, encontró la puerta abierta, las luces encendidas y los objetos desordenados. Además, el vehículo de la mujer no estaba en el garaje.

También se informó que desde el teléfono celular de Paulina se solicitaron transferencias bancarias de USD 150 a varios contactos. En los mensajes se envió un número de cuenta bancaria cuya titular es la mujer que ahora figura como testigo protegida.

Tras estas investigaciones, la Policía Nacional realizó la detención de dos ciudadanos en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Los aprehendidos responden a los nombres de Juan Pablo V. y Fabián Arturo C., quienes estarían presuntamente implicados en el secuestro de la enfermera quiteña.

LEA: Extorsionadores pedían USD 300 mil a familiares de un terapista por su rescate en Cuenca

El cuerpo de la enfermera fue encontrado sin vida

Según la Fiscalía, Paulina y Fabián Arturo C. D. habrían iniciado, semanas atrás, una relación sentimental. Desde ese momento, el hombre habría planificado robar el vehículo de la mujer y quitarle la vida. Tras cometer los delitos entre el 12 y 13 de diciembre, el cuerpo habría sido arrojado en el sector conocido como La Cordillera. Sin embargo, los implicados no lograron vender el automotor.

Los detenidos son acusados por la Fiscalía del delito de femicidio y permanecen con prisión preventiva. Por lo pronto, la instrucción fiscal está abierta por noventa días.

Paulina Gallo, fue encontrada sin vida.
Paulina Gallo, fue encontrada sin vida. ( Internet )
