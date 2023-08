Quito: los conductores que estacionan sus vehículos son víctimas de asaltos en grupo

Una cámara de seguridad registró el ataque de tres hombres contra un vehículo parqueado en Quito. El primero rompe el vidrio de la conductora, quien intenta escapar, pero otros dos se acercan. Abren las puertas e incluso ingresan, mientras ella trata nuevamente de huir.

Sustraen sus pertenencias, uno se retira y los otros siguen asaltándola, hasta que la dejan y ella sale a pedir ayuda. Ocurrió en el el barrio Lucía Albán de Romero, en el norte de Quito, y no es el único caso bajo esta modalidad.

Otro hecho, el más reciente, ocurrió cuando cuatro hombres atracaron a los ocupantes de un auto parqueado. Primero rompen el vidrio del conductor, la misma forma que en el caso anterior, y los amenazan con armas mientras sustraen lo que tienen. Cuando se van pasa un taxi al que también apuntan con las armas y se retiran corriendo.

A los vecinos les alarma estos hechos que son recurrentes y que involucran a grupos de atacantes armados. Y si bien ahora esta modalidad de asaltos les preocupa, los delitos de todo tipo no paran.

"Estaba cerca de llegar a la parada cuando un carro pasó despacio. Se bajaron cuatro personas y me rodearon. Yo me quedé asustada porque fue para mí como un balde de agua fría. Me quitaron el bolsito que tenía con el dinero para movilizarme", contó una moradora del sector que prefirió no revelar su identidad.

Ya no tienen la confianza de salir de sus casas, temen por su seguridad y sus vidas.

"Estamos en un estado de nervios en la ciudadela por tanta delincuencia", agregó la mujer.

Se organizaron y hacen rondas en la tarde, noche o madrugada, tienen alarmas y cámaras pero ya no es suficiente, incluso se sienten en riesgo, por lo que piden protección, mayor seguridad.