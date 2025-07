El conductor de aplicación, Santiago Salcedo Andino, de 25 años, lleva 17 días desaparecido. Lo último que se supo de él es que salió de su casa a trabajar, en su vehículo, a las 18:15 del 13 de julio de 2025 y no volvió a su casa, en Amaguaña. Vestía una camiseta beige y calentador negro con zapatos deportivos negros.

Su hermano, Cristan Salcedo, expresó que el carro, un Chevrolet Grand Vitara gris, fue encontrado en las inmediaciones del parque La Carolina, en el hipercentro de Quito. Tenía las piezas completas. El automotor fue llevado como evidencia a otro lugar y es parte de la cadena de custodia.

"Lamentablemente, mi hermano no aparece. En la familia estamos disgustados y devastados con el tema de la Policía porque, en este tiempo, no nos han dado razón de nada", dijo. "Los agentes a cargo del caso de mi herman no se han comprometido de ver lo que pasó".

Los allegados del taxista han pegado fotos y afiches con su foto en tiendas, farmacias, postes, muros y paredes de diferentes sectores de La Armenia, Conocoto, así como otros puntos de la Autopista General Rumiñahui.

