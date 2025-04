La realidad de las desapariciones cada vez es más crítica, afirma Lidia Rueda , presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Desaparecidos en Ecuador (Asfadec) . Con base en cifras del Ministerio de Interior, esa entidad refiere que solo en 2010 hubo 227 personas que no regresaron a sus hogares y esa cifra casi se cuadriplicó, el año pasado, con 838.

Los allegados de desaparecidos indicaron que que falta capacitación de los agentes de Fiscalía y Policía Nacional, principalmente cuando conocen los casos. Han identificado a las frases más comunes con las que se encuentran al momento de dar seguimiento a las indagaciones: "Nos envían de un lugar a otro y no nos aceptan la denuncia", nos dicen "no es el único caso, tenemos más", "es un lugar peligroso no podemos entrar" o "el agente está de vacaciones, regrese en un mes".

Por eso las investigaciones son tardías y las familias sufren frecuentemente la revictimización.

