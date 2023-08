Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres ingresaron a una óptica en Chillogallo, en el sur de Quito, haciéndose pasar por clientes. La profesional los recibió, conversó e hizo pasar a uno de ellos hacia la parte posterior para realizarle los exámenes visuales, sin imaginarse lo que iba a ocurrir. Eran las 13:45 y para ella empezó una pesadilla.

“Comenzaron a saquear todo lo que teníamos en el consultorio. El otro hombre comenzó a amarrarme y a decir que no haga estupideces porque el compañero de él iba a sacar el cuchillo y me iba a hacer lo peor”, contó la dueña de la óptica, que prefirió no revelar su identidad.

Uno de de los hombres la ató con cinta de embalaje a la silla y a una columna, mientras su cómplice vigilaba que nadie entre al local. Mientras tanto, sustraía lentes, guardándolos en su bolsillo.