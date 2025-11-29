Quito: 15 presuntos extorsionadores capturados y 96 armas blancas decomisadas

En <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>,</b> personal de la Policía Nacional capturó a 15 personas vinculadas a delitos como robo, asalto y <b>extorsión</b>. Siete de los detenidos ya tenían antecedentes penales por hurto, tráfico de drogas, <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-narino-el-goaltal-ecuador-FN10487233 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/golpes-tortura-disparos-militares-fae-juicio-caso-las-malvinas-JN10485914 target=_blank></a></b>