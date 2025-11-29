Seguridad
29 nov 2025 , 08:47

Quito: 15 presuntos extorsionadores capturados y 96 armas blancas decomisadas

A su vez, los sujetos tenían hasta 9 190 dosis de distintos tipos de sustancias ilícitas.

   
  • Quito: 15 presuntos extorsionadores capturados y 96 armas blancas decomisadas
    Un centenar de armas blancas en Quito( Policía Nacional )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

En Quito, personal de la Policía Nacional capturó a 15 personas vinculadas a delitos como robo, asalto y extorsión. Siete de los detenidos ya tenían antecedentes penales por hurto, tráfico de drogas, homicidio, asociación ilícita y violación a la propiedad privada.

La policía indicó que se trataría de personas de mediana edad, que normalmente se trasladaban en cinco motocicletas de gama media y baja. Además, los implicados utilizaban tres vehículos tipo sedán.

Lee aquí: Golpe militar en Nariño, Colombia, empuja a grupos irregulares hacia Ecuador

Durante el operativo se incautaron de dos pistolas, 96 armas blancas como cuchillos, destornilladores, machetes y demás. A su vez, los sujetos tenían hasta 9 190 dosis de distintos tipos de sustancias ilícitas.

El operativo, llamado Apolo 15, se realizó principalmente en bares y discotecas de la ciudad, donde la Policía emitió 28 citaciones por distintos tipos de infracciones, en el marco del inicio de las fiestas de Quito.

Te puede interesar: Disparos, tortura e información oculta: las revelaciones en el juicio del caso Las Malvinas

Temas
Quito
robo
Seguridad
homicidio
asalto
extorsión
Fiestas de Quito
delincuente
Policía
Ecuador
Noticias
Recomendadas