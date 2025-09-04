Esta es la historia de Los Choneros y Los Lobos, las bandas consideradas como terroristas por Ecuador y EE. UU.

Los Choneros surgieron en la década de los 90 en Chone, provincia de Manabí y rápidamente se expandieron a Manta donde llevaron a cabo robos, secuestros, asesinatos, extorsiones y aprovecharon el puerto para involucrarse en el narcotráfico internacional, según información del portal especializado Insight Crime.

Actualmente se los ha vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa y el Clan del Golfo de Colombia.

Hicieron de la capital manabita su centro de operaciones pero hoy, según datos de la Policía, cometen crímenes en al menos 11 provincias: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Chimborazo, Cañar, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago, pero también tienen presencia menor en otras.

La minería ilegal, el lavado de dinero y el tráfico de armas se suma a los crímenes que se les imputa. El asesinato de su excabecilla alias Rasquiña en 2020, significó una ruptura en la organización de facciones como los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Lobos con quienes ahora se disputan territorios, lo que incrementó aún más la violencia en el país.

Tras la muerte de Rasquiña, tomaron el mando Junior Roldán, asesinado en 2023 y Adolfo Macías, alias Fito, que fue recapturado en junio y extraditado a Estados Unidos en julio.

Esa detención ha creado un nuevo resquebrajamiento en el grupo armado. Los Lobos, al separarse de Los honeros, se convirtieron en sus principales rivales.

Según informes de inteligencia policial y militar, se han expandido a 18 provincias cometiendo los mismos crímenes que Los Choneros, pero con otro aliado para el narcotráfico: el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

La minería ilegal también está entre sus principales fuente de dinero ilícito, principalmente en tres provincias: en Imbabura en la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí, en El Oro, en los cantones Portovelo, Huaquillas, Pasaje y Zaruma; y en Azuay, en Camilo Ponce Enríquez.

En este último territorio es donde, según los informes militares, se tomaron las minas y extorsionaron a las empresas formales. Una economía que les deja al menos USD 3 millones mensuales y facilita el lavado de dinero.

Esta agrupación criminal, también se fraccionó y desde Machala surgieron Los Lobos Box que también entraron a los enfrentamientos entre bandas.

Los Lobos y Los Choneros fueron calificados como terroristas por el gobierno ecuatoriano y desde este jueves, Estados Unidos los considera organizaciones terroristas extranjeras.