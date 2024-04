Tres personas reciben prisión preventiva por presuntos cobros irregulares del bono, en Sucumbíos

La Fiscalía formuló cargos este 5 de abril contra cinco personas, incluida la exgerente de BanEcuador, por el presunto delito de peculado, tras supuestamente cobrar el bono de desarrollo humano de forma irregular de quienes sí son beneficiarios, en Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

Ellos son Langela Geoconda P. B., exgerente de BanEcuador, y los funcionarios del área de caja, Stiven Javier A. R., Mercy Karina A. S., Diana Jessenia C. C. y Yessi Silvana V. O.

El juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Shushufindi dictó prisión preventiva para los tres primeros.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal explicó que Langela P., en su calidad de gerente de la agencia de Shushufindi, habría organizado acciones para que supuestamente sus subordinados desvíen los dineros de, al menos, 386 beneficiarios del bono.

"La mayoría de afectados tenían sus fondos acumulados y hasta desconocían ser beneficiarios de dicho bono", explicó la Fiscalía.

Para el cometido, los cajeros Stiven Javier A. R. y Mercy Karina habrían utilizado copias de cédulas falsas para “legitimar” los retiros. Además, Diana Jessenia C. C. y Yessi Silvana V. O. habrían tenido pleno conocimiento de estas irregularidades, pero no emitieron ninguna alerta.

Fiscalía determinó que los cobros alcanzaban cifras de USD 3 000, USD 6 000 y hasta USD 10 000 diarios.

