Prisión para dos hombres detenidos en persecución que dejó una fallecida en Guayaquil

Ocurrió la tarde del miércoles 3 de diciembre de 2025 en las calles Quisquis y Tungurahua, cerca a la Universidad Estatal. La balacera causó alarma en esa zona céntrica de la ciudad y se conmoción tras ver el cuerpo de la señora en el piso.

Un juez dictó prisión preventiva contra dos extranjeros detenidos tras una persecución policial en el centro de Guayaquil. Los sospechosos dispararon contra la Policía y en medio del cruce de balas, una mujer que cargaba un bebé, falleció.

con base en el pedido de FiscalíaEc, Juez dicta prisión preventiva contra Keudy Ch. y Daniel C., procesados por los presuntos delitos de Robo y Homicidio. Ambos fueron aprehendidos ayer, tras una balacera con la Policía en la que una mujer falleció.

En cámaras de seguridad quedó grabando cuando la mujer caminaba por la zona y cayó al piso tras ser impactada por una bala. Una persona cogió a su bebé para ponerlo a buen recaudo. Según información preliminar, la víctima tenía 29 años.

Su papá se enteró de lo ocurrido tras recibir una llamada. Acudió al sitio y constató que su hija estaba muerta.

La Policía informó que los dos extranjeros detenidos le robaron USD 700 a un hombre que había salido del banco en las calles 9 de Octubre y Pichincha. Le dispararon en el pie.

Los policías recibieron la alerta e iniciaron la persecución contra los sospechosos, quienes dispararon. En ese momento, la Policía aplicó el uso progresivo de la fuerza y respondió ante los disparos.

