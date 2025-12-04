Seguridad
04 dic 2025 , 07:06

19 detenidos en cuatro países por fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y delitos relacionados

Los apresaron en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador hoy, 4 de diciembre de 2025, informó la Oficina de Asuntos Publicos del Departamento de Justicia de EE. UU. En territorio nacional, se realizaron operativos coordinados en cinco ciudades y fueron apresadas ocho personas.

   
    Los sospechosos detenidos en Ecuador por la Policía Nacional. ( Cortesía de la Policía Nacional )
Diecinueve personas fueron arrestadas hoy, 4 de diciembre de 2025, en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador tras investigaciones relacionadas con presunta extorsión, lavado de dinero y fraude de visas, informó en su portal web de la Oficina de Asuntos Publicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cinco de los apresados son acusados, ​​en Estados Unidos, de participar en un esquema transnacional de fraude de visas, extorsión y lavado de dinero que duró cuatro años y defraudó a miles de ciudadanos centroamericanos y sudamericanos que buscaban trabajar legalmente en Estados Unidos. Las víctimas fueron defraudadas por más de USD 2,5 millones.

Los investigan por conspiración de presunto crimen organizado, lavado de dinero y defraudar a Estados Unidos haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses. Al parecer, falsificaban sellos e insignias de departamentos y agencias estadounidenses.

Uno de los investigados ​​estadounidenses fue arrestado en Sacramento (California) y otro en el área de Dallas. Los tres acusados ​​estadounidenses restantes fueron detenidos en Medellín, Colombia. El acusado arrestado en Sacramento, California, compareció inicialmente ante el tribunal hoy. El otro comparecerá ante un juez mañana. Los tres acusados ​​arrestados en Colombia serán objeto de un proceso de extradición. Un acusado en ese país permanece prófugo. Otras personas arrestadas en esta operación internacional fueron arrestadas en Ecuador y El Salvador y probablemente enfrentarán cargos por separado en esos países.

¿Cómo fue el operativo en Ecuador?

En el portal web se informó que, en Ecuador, intervino la Unidad contra la Trata y el Tráfico de Personas (UNAT) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Guayas. Se realizaron operativos coordinados en cinco ciudades, que resultaron en la detención de ocho personas y el allanamiento de dos lugares. Estas personas eran responsables de las operaciones en Ecuador del esquema de crimen organizado y lavado de dinero.

Los detuvieron como parte del operativo Gran Fénix 57. Tras varios meses de investigación, los agentes lograron identificar una organización transnacional dedicada al delito de tráfico ilícito de migrantes, documentación falsa, estafa y usura. Mediante intercambio de información se logró establecer que esta estructura operaba desde Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo.

Al parecer, los investigados captaban a interesados por diferentes redes sociales que utilizaban como fachada de cuentas oficiales en las diferentes instituciones migratorias de Estados Unidos, emitiendo supuestos certificados con el fin de obtener visas de trabajo.

Los antisociales facilitaban documentación falsa y con engaños obtenían las cantidades de USD 15.000 y USD 20.000. Ejecutaron nueve allanamientos que dejó como resultado la aprehensión de ocho ciudadanos: Jhon M.. Elver V., Cristhian V., Olguer P., Carolina R., Melani A., Luis M. y Fredi A. Se hallaron evidencias: 20 terminales móviles, USD 3.000 en efectivo, 34 cartuchos, documentación.

En lo que respecta a otras naciones -acotó la entidad- los arrestos en EE. UU. y Colombia formaron parte de una campaña policial coordinada. En Colombia, la Dirección de Investigaciones Criminales - Unidad de Investigación Criminal Transnacional de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo los apresamientos y allanaron tres centros de llamadas (call centers). En El Salvador, una investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General resultó en la detención de seis personas relacionadas con este y otros esquemas de fraude de visas.

