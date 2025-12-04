19 detenidos en cuatro países por fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y delitos relacionados

Diecinueve personas fueron arrestadas hoy, 4 de diciembre de 2025, en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador tras investigaciones relacionadas con presunta extorsión, lavado de dinero y fraude de visas, informó en su portal web de la Oficina de Asuntos Publicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cinco de los apresados son acusados, ​​en Estados Unidos, de participar en un esquema transnacional de fraude de visas, extorsión y lavado de dinero que duró cuatro años y defraudó a miles de ciudadanos centroamericanos y sudamericanos que buscaban trabajar legalmente en Estados Unidos. Las víctimas fueron defraudadas por más de USD 2,5 millones.

Los investigan por conspiración de presunto crimen organizado, lavado de dinero y defraudar a Estados Unidos haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses. Al parecer, falsificaban sellos e insignias de departamentos y agencias estadounidenses.

Uno de los investigados ​​estadounidenses fue arrestado en Sacramento (California) y otro en el área de Dallas. Los tres acusados ​​estadounidenses restantes fueron detenidos en Medellín, Colombia. El acusado arrestado en Sacramento, California, compareció inicialmente ante el tribunal hoy. El otro comparecerá ante un juez mañana. Los tres acusados ​​arrestados en Colombia serán objeto de un proceso de extradición. Un acusado en ese país permanece prófugo. Otras personas arrestadas en esta operación internacional fueron arrestadas en Ecuador y El Salvador y probablemente enfrentarán cargos por separado en esos países.

