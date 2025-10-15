Seguridad
Cuatro policías van presos por recibir USD 5 000 para permitir el traslado de combustible robado

Los procesados, que laboraban en la Policía Judicial de Santa Elena, permitieron el transporte de combustible robado de un poliducto de Petroecuador.

   
    Este martes 14 de octubre se ejecutaron allanamientos y detenciones en las provincias de Napo, El Oro, Manabí y Carchi.( Cortesía Policía Nacional )
Una jueza del cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre, dictó prisión preventiva para un capitán, un sargento y dos cabos de la Policía Nacional, procesados por un presunto delito de concusión. Los uniformados son acusados de haber recibido USD 5 000 a cambio de alterar un parte policial y permitir el transporte de combustible robado de un poliducto de Petroecuador.

El hecho se remonta al 1 de junio de 2025. Los procesados, que laboraban en la Policía Judicial de Santa Elena, formaban parte del eje investigativo. Según información de la propia institución policial, los agentes facilitaron el traslado ilegal del combustible en varios camiones a cambio de una transferencia bancaria.

La Fiscalía Provincial de Santa Elena lideró la investigación. Este martes 14 de octubre se ejecutaron allanamientos y detenciones en las provincias de Napo, El Oro, Manabí y Carchi. En el operativo también fue aprehendida una mujer presuntamente vinculada al caso. Adicionalmente, se decomisaron seis celulares.

La jueza dispuso que los cuatro policías sean recluidos en la Cárcel 4, en Quito, mientras avanza la instrucción fiscal. La mujer, en cambio, deberá cumplir medidas alternativas: presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no salir del país.

