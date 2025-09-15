Seguridad
15 sep 2025 , 18:52

Dos policías fueron embestidos por un auto en el sur de Quito

Los uniformados quedaron con fracturas, por lo que fueron llevados a una casa de salud.

   
  • Dos policías fueron embestidos por un auto en el sur de Quito
    IMAGEN REFERENCIAL. Policías motorizados en Ecuador.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos policías que se movilizaban en una motocicleta fueron embestidos por un auto en el sector de Quitumbe, sur de Quito, la mañana de este lunes 15 de septiembre del 2025.

Información preliminar refiere que resultaron con fracturas. Un video aficionado registró el momento en el que otros policías ayudaron a ingresar a sus compañeros a una ambulancia.

LEA: Plaza de toros de Quito se remodelará con una cubierta para tener conciertos y reuniones

Los gendarmes fueron llevados a una casa de salud para una atención pormenorizada.

Mientras que el auto involucrado en el siniestro no fue ubicado en el lugar.

En la zona también ocurrió un atropellamiento que dejó una víctima mortal.

LEA: Eliminación del subsidio al diésel: la movilidad en Quito y zonas aledañas no se vio afectada

Temas
heridos
policías
atropellados
Policía Nacional
Quitumbe
sur de Quito
Noticias
Recomendadas