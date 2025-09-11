Un policía en servicio pasivo fue asesinado en Sauces 5, norte de Guayaquil

Un policía en servicio pasivo fue asesinado la mañana de este jueves 11 de septiembre en Sauces 5, norte de Guayaquil. El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 en un estacionamiento cercano a la vivienda de la víctima. El cuerpo del exuniformado quedó tendido sobre una acera, mientras moradores alertaban a las autoridades.

La Policía informó que dos hombres fueron detenidos por este hecho violento. Sin embargo, hasta las 13:30 no se había precisado el grado de participación que tendrían en el asesinato.

Según el reporte preliminar, los sospechosos se movilizaban en un vehículo que terminó estrellándose contra un parterre en la intersección de las avenidas Antonio Parra Velasco y José Luis Tamayo, a pocos metros de las piscinas municipales de Sauces 6. En el interior del auto se halló un arma de fuego. Además, se confirmó que el carro había sido reportado como robado.

Este nuevo crimen se suma a la ola de violencia que golpea a la Zona 8 —conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón—, donde en lo que va de 2025 se contabilizan más de 2 220 asesinatos.

A escala nacional, la situación tampoco es alentadora. Entre enero y junio de este año se registraron 4 621 homicidios en todo el país, lo que convierte al primer semestre de 2025 en el más violento desde que se tienen registros, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.