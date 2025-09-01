Una balacera en una tienda de Sauces 4, norte de Guayaquil, deja a un policía herido

Un policía vestido de civil resultó herido la noche del domingo 31 de agosto en una balacera en Sauces 4, norte de Guayaquil. Según testigos, el uniformado frustró un asalto en los exteriores de una tienda donde permanecían reunidas unas 25 personas.

De acuerdo con moradores, cerca de las 21:00 se escucharon varias detonaciones que alarmaron al vecindario. Uno de los residentes relató que al salir encontró a un hombre herido en el brazo y la pierna, mientras la gente corría para resguardarse. Los testigos aseguran que los delincuentes dispararon unas 15 veces.

El ECU 911 fue alertado y minutos después llegaron varias patrullas policiales. Los agentes trasladaron al herido a una casa de salud, donde se confirmó que se trataba de un policía en servicio activo que vestía de civil y que intervino cuando dos sujetos intentaban asaltar a los clientes. Criminalística cerró la calle y recogió más de 11 restos de bala en la calzada.

Aún no se ha confirmado si el agente disparó su arma durante el enfrentamiento. Paralelamente, personal preventivo ejecutó un operativo en la zona para dar con los sospechosos, pero no se reportaron capturas.

La mañana de este lunes, un equipo de Ecuavisa constató que personas limpiaban la tienda. Los empleados evitaron pronunciarse sobre el caso.

