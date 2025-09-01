Una balacera en una tienda de Sauces 4, norte de Guayaquil, deja a un policía herido

Un <b>policía</b> vestido de civil resultó herido la noche del domingo 31 de agosto en una balacera en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-asesinado-exteriores-mercado-sauces-4-BB9751762 target=_blank>Sauces 4</a></b>, norte de <b>Guayaquil</b>. Según testigos, el uniformado frustró un asalto en los exteriores de una <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-de-camioneta-provoco-alarma-en-sauces-MD9533871 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-sauces-guayaquil-bomberos-CC8316235 target=_blank></a></b>