La Policía detuvo a dos extorsionadores en Orellana

Dos hombres fueron detenidos por efectivos policiales, el 14 de agosto, por presuntamente estar involucrados en delitos de extorsión en la provincia de Orellana. Se trata de Anthony S., alias Toño, y Brayan V., alias Gato, quien registra una boleta de captura por tenencia y porte de armas.

La unidad policial de Investigación Contra la Extorsión que trabaja en la provincia ejecutó investigaciones y operaciones en respuesta a los recientes hechos violentos en la zona. Se sumó la alerta de una persona desaparecida que, según reportaron sus familiares, fue secuestrada por los extorsionadores.

La versión de la familia señaló que recibieron mensajes en los que los antisociales informaban del secuestro y exigían dinero a cambio de su liberación.