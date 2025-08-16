Seguridad
La Policía detuvo a dos extorsionadores en Orellana

Los familiares de una de las víctimas reportaron que los hombres enviaban mensajes para pedirles dinero a cambio de la liberación.

   
    Dos hombres fueron aprehendidos en Orellana.( Policía Nacional )
Dos hombres fueron detenidos por efectivos policiales, el 14 de agosto, por presuntamente estar involucrados en delitos de extorsión en la provincia de Orellana. Se trata de Anthony S., alias Toño, y Brayan V., alias Gato, quien registra una boleta de captura por tenencia y porte de armas.

La unidad policial de Investigación Contra la Extorsión que trabaja en la provincia ejecutó investigaciones y operaciones en respuesta a los recientes hechos violentos en la zona. Se sumó la alerta de una persona desaparecida que, según reportaron sus familiares, fue secuestrada por los extorsionadores.

La versión de la familia señaló que recibieron mensajes en los que los antisociales informaban del secuestro y exigían dinero a cambio de su liberación.

Dos sospechosos capturados

La Policía organizó un plan para dar con los extorsionadores y dispuso a los familiares fingir que seguían el plan de los delincuentes. Ellos fueron a una entidad bancaria para supuestamente retirar el dinero para el rescate. En ese momento llegaron los uniformados y detectaron a dos sujetos que adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia policial.

Los uniformados realizaron un registro a alias Gato y alias Toño, tras el que fueron aprehendidos.

Posteriormente, la Policía ejecutó un allanamiento

  • Un arma de fuego tipo revólver
  • Ocho cartuchos
  • Una motocicleta reportada como robada en Santo Domingo desde el año 2023
  • Dos celulares
  • Prendas de vestir
