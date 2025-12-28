Seguridad
28 dic 2025 , 08:40

La Policía incautó 1,6 toneladas de cocaína en el puerto de Posorja, en Guayaquil

La droga decomisada tenía un valor aproximado de USD 74 millones en el mercado europeo.

   
    La operación se realizó en el puerto de Posorja, en Guayaquil, donde los agentes investigativos inspeccionaron tres contenedores y encontraron, con la ayuda de perros entrenados, 36 sacos con droga.( Policía Nacional )
Agentes antinarcóticos incautaron 1,6 toneladas de cocaína que estaban escondidas en sacos con "producto de exportación", dentro de tres contenedores que tenían como destino Europa, informó este sábado 27 de diciembre el comandante de la Policía Nacional, el general Pablo Dávila.

La operación se realizó en el puerto de Posorja, en Guayaquil, donde los agentes investigativos inspeccionaron tres contenedores y encontraron, con la ayuda de perros entrenados, 36 sacos con droga.

Dávila señaló que la cocaína decomisada tenía un valor aproximado de USD 74 millones en el mercado europeo e indicó que esta operación afectó "de manera directa a las finanzas del narcotráfico".

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

