La Policía incautó 1,6 toneladas de cocaína en el puerto de Posorja, en Guayaquil

Agentes antinarcóticos incautaron 1,6 toneladas de cocaína que estaban escondidas en sacos con producto de exportación, dentro de tres contenedores que tenían como destino Europa, informó este sábad