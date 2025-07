Samborondón: la Policía capturó a hombre que decía ser sicario para asaltar a universitarios

La Policía Nacional anunció la captura de un hombre que asaltaba a estudiantes universitarios en la parroquia La Puntilla de Samborondón, Guayas.

El sujeto fue detenido con dos armas de fuego y registra antecedentes por tráfico de drogas, receptación, robo y porte ilegal de armas de fuego.

La modalidad de cómo la banda del hombre asaltaba a estudiantes fue captada en video por una mujer que transitaba por la avenida Samborondón. Se visten como si fueran estudiantes de enfermería para detener a las víctimas y acusarlas que están implicadas en un delito.

Ante la confusión generada, la persona abordada se detiene y es amenazada que, si no entrega sus pertenencias, sería asesinada.

"Yo soy de Quevedo, yo soy sicario. Escúchame bien pelada. Si me acerco educado es porque eres mujer. No me hagas sacar lo que tengo en la mochila y meterte dos tiros", le dijo el hombre ahora detenido a la mujer que lo grabó, quien no hizo caso y huyó de ellos.

De acuerdo a testimonios anónimos en redes sociales, usualmente la banda hace que las personas se suban a un carro para asaltarlas y dejarlas en otro sitio.

El vehículo que usaba el delincuente también fue retenido. Camilo Haro, autoridad policial en Samborondón, había señalado ayer que ya tenían identificado a los integrantes de este grupo delictivo.