Seguridad
24 ago 2025 , 10:15

La Policía se pronuncia tras supuesto ataque a casa de exministro Antonio Preciado

La vivienda del poeta supuestamente fue baleada la noche del 23 de agosto de 2025 en Esmeraldas. Sin embargo, la Policía asegura que no tiene reportes del incidente.

   
  • La Policía se pronuncia tras supuesto ataque a casa de exministro Antonio Preciado
    La casa del exministro de Cultura, Antonio Preciado Bedoya, fue baleada la noche del sábado 23 de agosto de 2025.( Cortesía )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La alerta se reportó la noche del sábado 23 de agosto de 2025 en Esmeraldas. Hombres armados supuestamente dispararon contra la casa del exministro de Cultura Antonio Preciado.

Según información preliminar, la vivienda ubicada en el barrio Nuevo México estaba deshabitada. Preciado estaría fuera del país y su familia salió hace pocos días del lugar.

Lea más: 200 celulares fueron decomisados tras requisas en dos cárceles.

Ecuavisa.com consultó con la Policía de Esmeraldas sobre el incidente. Un oficial comentó que no han tenido información al respecto y que iban a volver a verificar.

Antonio Preciado Bedoya se desempeñó como ministro de Cultura entre 2007 y 2008. Es poeta y en 2015 fue nominado al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Noticia en desarrollo.

Revise: Adolescente es sospechoso de matar a un hombre en el cantón Las Naves.

Temas
Estado de excepción
ataque armado
crimen organizado Ecuador
Los Tiguerones
inseguridad Esmeraldas
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas