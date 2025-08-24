La Policía se pronuncia tras supuesto ataque a casa de exministro Antonio Preciado

La alerta se reportó la noche del sábado 23 de agosto de 2025 en Esmeraldas. Hombres armados supuestamente dispararon contra la casa del exministro de Cultura Antonio Preciado.

Según información preliminar, la vivienda ubicada en el barrio Nuevo México estaba deshabitada. Preciado estaría fuera del país y su familia salió hace pocos días del lugar.