Adolescente es sospechoso de matar a un hombre en el cantón Las Naves, Bolívar

Un adolescente de 17 años es el principal sospechoso del asesinato de un hombre en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El crimen ocurrió la mañana del sábado 23 de agosto de 2025, al pie de una vivienda.

La madre de la víctima, de 35 años, regresaba a casa cuando vio al menor de edad salir de la propiedad en una moto con otra persona. Al llegar vio a su hijo en el piso con varias heridas de bala y llamó a la Policía.