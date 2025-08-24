Seguridad
Adolescente es sospechoso de matar a un hombre en el cantón Las Naves, Bolívar

Según la Policía, la víctima estaría ligada al grupo criminal Los Choneros. Hace poco, el cantón Las Naves fue agregado a las zonas bajo estado de excepción.

   
    Un hombre de 35 años fue asesinado al pie de una vivienda en el cantón Las Naves, Bolívar. La zona fue añadida recientemente al estado de excepción.( Cortesía )
Un adolescente de 17 años es el principal sospechoso del asesinato de un hombre en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El crimen ocurrió la mañana del sábado 23 de agosto de 2025, al pie de una vivienda.

La madre de la víctima, de 35 años, regresaba a casa cuando vio al menor de edad salir de la propiedad en una moto con otra persona. Al llegar vio a su hijo en el piso con varias heridas de bala y llamó a la Policía.

Según las primeras investigaciones, la víctima salió de la cárcel hace cuatro meses. Estaría vinculado al grupo criminal Los Choneros y supuestamente lo estaban obligando a cometer actos delictivos pero se negaba.

El cantón Las Naves fue añadido en la lista de las zonas bajo estado de excepción por el presidente Daniel Noboa. Según las autoridades, ese sitio con Echeandía y La Maná (Cotopaxi) son usados para descanso de las mafias. También se ha detectado minería ilegal.

Temas
Asesinatos
Crimen Organizado
Muertes violentas
minería ilegal Ecuador
estado de excepción Ecuador
Daniel Noboa
Bolivar
Las Naves
Noticias
