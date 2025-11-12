Seguridad
12 nov 2025 , 13:00

Guayas: Un policía fue asesinado en Milagro a balazos

Horas antes de este asesinato, dos policías del servicio de Inteligencia fueron acribillados. Más de 10 agentes han sido víctimas de muertes violentas en lo que va del 2025.

   
    Imagen de un policía del Grupo de Operaciones Motorizados (GOM). Foto de archivo.( Policía Nacional )
El cabo segundo José Julio Muñiz Mejía, de la Policía Nacional, fue asesinado la tarde del martes 11 de noviembre en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

El agente fue acribillado en la avenida García Moreno, en el distrito Chobo, cerca de las 17:40.

Le puede interesar: De amotinamientos a muertes masivas: así escaló la violencia en la cárcel de Machala

Trascendió que el oficial había solicitado permiso para salir un momento de su lugar de trabajo con el fin de dejar unos libros a su hijo.

Este crimen se produjo cuatro horas después del doble asesinato de dos policías del servicio de Inteligencia en el cantón Olmedo, de la provincia de Manabí.

Lea también: 78 masacres con 415 víctimas en el año más violento en Ecuador

La institución indicó que los sargento segundo Edgar Eduardo Suárez Gómez y el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinoargote realizaban trabajos de campo, cuando fueron interceptados y acribillados. Uno de ellos fue posteriormente arrollado por los criminales.

La Policía Nacional indicó que han aprehendido dos personas por ese suceso violento. Hasta septiembre del 2025, 10 agentes fueron asesinados, según datos públicos del Ministerio del Interior.

Temas
inseguridad
crimen
balacera
Guayas
Milagro
Noticias
