En un informe de 8 páginas, al cual Televistazo tuvo acceso, las autoridades describen, por ejemplo, las condiciones de las celdas. Apuntan que hay excrementos de roedores , alcantarillas rebosadas, no hay energía eléctrica ni agua potable. Además hay hacinamiento y las paredes, techos y celdas no son adecuadas.

En la Penitenciaría del Litoral hay capacidad para 3 909 privados de libertad y a la fecha permanecen 6 922, lo que exacerba la propagación de la tuberculosis . Sobre el acceso de salud, el informe resalta que no hay médicos ni medicinas y falta atención. Además desde hace tres meses, los familiares no pueden ingresar fármacos.

Sobre las garantías legales de la población penitenciaria, el documento agrega que no hay acceso a abogados , ni visitas de familiares desde noviembre de 2024, tampoco se conoce sobre los traslados de los presos.

El informe revela que los reos de la Penitenciaría no acceden a programas educativos y culturales. No salen al patio, no cumplen ejes de tratamiento ni acceden a beneficios penitenciarios contemplados en la ley.

El detalle de las inconsistencias fueron reportadas a diferentes carteras de estado para que se corrijan los problemas que inciden en el aumento de casos de tuberculosis.