"Papi, me hirieron, ayúdame": el padre del menor acribillado en operativo en el Guasmo da detalles de lo ocurrido

Milton Rodríguez no ha podido regresar a su trabajo en una finca agrícola, a donde le solía acompañar su hijo Miguel Ángel, de 14 años. No lo hace desde que este murió acribillado a tiros el 30 de enero en un operativo policial y militar, donde también quedó con serias heridas su otro hijo, Juan José, de 16.

El caso, que se registró en el Guasmo, en el sur de Guayaquil, se ha sumado a las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el conflicto armado interno.

En la tarde de ese 30 de enero, cientos de policías y militares llegaron al Guasmo y, tras escuchar varias detonaciones, Rodríguez vio cómo su hijo Juan José le suplicaba ayuda. "Comenzó a gritar: 'Papi, me dieron, papi, me hirieron, ayúdame, me muero'", recordó en una entrevista con EFE.

Lo mandó al hospital y se quedó buscando a Miguel Ángel, que había salido corriendo del parque del barrio donde se encontraba con otros amigos ante la llegada de los policías y militares. Lo encontraron malherido en el patio de una casa vecina tras haber recibido al menos cuatro disparos.

"(Al hospital) llegó bastante débil", rememoró Rodríguez, quien no volvió a ver a su hijo con vida, pues falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas. "Yo soy una persona muy fuerte, pero la tristeza embarga todo mi cuerpo y mi corazón", lamentó el padre.

Su hijo Juan José aún sigue hospitalizado a la espera de una operación, mientras que otro amigo de ellos, que quedó parapléjico tras los disparos que recibió, está encerrado en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador.