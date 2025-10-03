Pablo Muentes seguirá recluido en la cárcel La Roca

El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, sentenciado en el caso Purga, seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Muentes fue llevado a ese centro carcelario el pasado 5 de agosto desde la Cárcel 4 de Quito por disposición del SNAI.

Por lo que Muentes apeló esa decisión. No obstante, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia analizó los argumentos de todas las partes y determinó este 3 de octubre que no es competente para resolver el tema.

En consecuencia, Pablo Muentes seguirá recluido en La Roca.

El político tiene una sentencia de primera instancia por delincuencia organizada en el caso Purga. Fue señalado como el cabecilla de una estructura que controlaba la justicia de Guayas.

