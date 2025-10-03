Pablo Muentes seguirá recluido en la cárcel La Roca

El exasambleísta del PSC, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pablo-muentes target=_blank>Pablo Muentes</a>, sentenciado en el <b>caso Purga</b>, seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad <b>La Roca</b>, en Guayaquil. <b>Muentes </b>fue llevado a ese centro carcelario el pasado 5<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-purga-juez-beneficio-exasambleista-pablo-muentes-destituido-CE9978664 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/santiago-diaz-pablo-muentes-la-roca-DG9899858 target=_blank></a>