15 dic 2025 , 21:34

Organización LGBT condena agresión a mujer trans en el norte de Guayaquil

La asociación Silueta X indicó que la agresión contra una mujer trans por parte de hombres se produjo el 14 de diciembre. Instaron a la Fiscalía a iniciar una investigación.

   
    Captura de pantalla de un video en el que cuatro hombres agreden a una mujer trans en el norte de Guayaquil.( Redes sociales )
Una mujer trans fue agredida por cuatro hombres en el norte de Guayaquil el 14 de diciembre, denunció la asociación Silueta X, miembro de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT.

El video de este ataque se ha viralizado en redes sociales y muestra que la ciudadana fue golpeada y arrastrada por la calzada en los exteriores de un local de una cadena de tiendas en el sector de Urdenor.

"Este suceso, presenciado por múltiples personas, constituye un grave indicio de violencia por prejuicio y transfobia (...) desde nuestros colectivos, hacemos un llamado urgente e ineludible a las autoridades competentes para que tomen acciones inmediatas y contundentes", indicó Silueta X en un comunicado donde condenó este hecho.

La organización también señaló que circulan videos de hechos similares en otras discotecas del norte de la ciudad, como en La Atarazana.

Instaron que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación de oficio para identificar a todos los responsables de este acto de violencia y que el caso debe ser tipificado y sancionado con la máxima rigurosidad que establece la ley, considerando la posible agravante de odio y discriminación por identidad de género.

Solicitaron al Ministerio de Gobierno y a la Policía garantizar la seguridad de la población LGBTIQ+ en espacios públicos y de ocio, y que la Defensoría del Pueblo activen los mecanismos de protección y acompañamiento legal, psicológico y social a la víctima de esta agresión.

Noticias
