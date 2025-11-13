Seguridad
13 nov 2025 , 15:11

Ecuador, ¿un paraíso perdido?: un informe internacional examina la eficacia de la estrategia militar y policial

La organización International Crisis Group señala que, por debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes arrastaron a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Paúl Romero
Canal WhatsApp
Newsletter

A casi dos años de declarada la guerra contra los grupos criminales en el Ecuador, los resultados del conflicto armado no son alentadores.

La organización International Crisis Group, con sede en Bruselas, especialista es investigaciones de inseguridad y violencia en todos los continentes, publicó este miércoles un informe de 49 páginas, titulado ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.

Le puede interesar: De amotinamientos a muertes masivas: así escaló la violencia en la cárcel de Machala

Señala que las operaciones conjuntas entre militares y policías son parte de una campaña de represión, que tuvo un éxito fugaz con la caída de homicidios a 39 por cada cien mil habitantes.

Pero el repentino aumento de los asesinatos convirtió al primer semestre de 2025 en el más violento de la historia del Ecuador, que subió la tasa a 52 homicidios por cada cien mil habitantes, según datos oficiales.

Varias drogas, en particular la cocaína, continúan llegando en cantidades industriales desde los puertos ecuatorianos a los mercados de Estados Unidos y Europa, precisa el informe, y que por debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes arrastaron al Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos.

Lea también: Los homicidios son la segunda mayor causa de muertes de hombres en Ecuador, pero la número 21 de mujeres

En esa cadena, los puertos del Pacífico, especialmente los de Guayaquil, son las puertas de salida más eficientes para cargamentos de cocaína desde la región al mercado internacional.

Las acciones del Gobierno para enfrentar a los grupos criminales las cataloga como firmes, pero con resultados irregulares y de poca duración. Considera que las operaciones de seguridad dispersan a los grupos criminales, los empujan a la clandestinidad, pero tras el retiro de las fuerzas de seguridad, las bandas se reagrupan.

Concluye que las politicas de mano dura son pupulares, pero que los resultados distan mucho de ser exitosos.

Temas
narcotráfico
Fuerzas Armadas
Policía Nacional
Conflicto armado
operativos
conflicto armado interno
Ecuador
Noticias
Recomendadas