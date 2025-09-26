260 operativos de control, en lo que va de 2025, dejan incautaciones de material y decomisos de diésel

En lo que va de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), ejecutaron 260 operativos de control para combatir la extracción ilícita de minerales.

El objetivo, según la institución, es proteger los recursos naturales del país de la ilegalidad y asegurar que su aprovechamiento se realice de manera legal, técnica, ambientalmente responsable.

Los operativos se han desplegado en las zonas más críticas y de mayor peligrosidad, entre ellas: