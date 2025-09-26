Seguridad
26 sep 2025 , 09:34

260 operativos de control, en lo que va de 2025, dejan incautaciones de material y decomisos de diésel

El objetivo, según el Ministerio de Ambiente y Energía, es proteger los recursos naturales del país de la ilegalidad y asegurar que su aprovechamiento se realice de manera legal, técnica, ambientalmente responsable.

   
    Operativos para destruir materiales para la minería ilegal.( Ministerio de Ambiente y Energía )
En lo que va de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), ejecutaron 260 operativos de control para combatir la extracción ilícita de minerales.

El objetivo, según la institución, es proteger los recursos naturales del país de la ilegalidad y asegurar que su aprovechamiento se realice de manera legal, técnica, ambientalmente responsable.

Los operativos se han desplegado en las zonas más críticas y de mayor peligrosidad, entre ellas:

  • Esmeraldas: río Chacaví, San Lorenzo, Alto Tambo.
  • Zamora Chinchipe: El Zarza, Cumbaratza, Guaysimi.
  • Morona Santiago, Azuay, Imbabura, El Oro y Napo, entre otras provincias.

    • Maquinaria, bocaminas, bombas de agua, entre los objetos destruidos

    En un trabajo articulado entre Arcom, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se han obtenido los siguientes resultados:

  • 55 máquinas destruidas
  • 151 máquinas inhabilitadas
  • 75 bocaminas destruidas
  • 93 zarandas clasificadoras inhabilitadas
  • 27 dragas destruidas
  • 266 toneladas de material mineralizado incautadas e inhabilitadas
  • 159 bombas de agua destruidas.
  • 60 generadores de luz destruidos
  • 3 451 galones de diésel decomisados e inhabilitados

    Las provincias con mayor número de operativos evidencian la capacidad de respuesta de las autoridades en los territorios donde la extracción ilícita de minerales tiene mayor incidencia:

  • Zamora Chinchipe: 47 operativos
  • Morona Santiago: 42 operativos
  • Azuay: 32 operativos
  • Napo: 25 operativos
  • Loja: 23 operativos
  • El Oro: 22 operativos
