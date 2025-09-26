260 operativos de control, en lo que va de 2025, dejan incautaciones de material y decomisos de diésel

En lo que va de 2025, el <b>Ministerio de Ambiente</b> y <b>Energía</b> y la <b>Agencia de Regulación y Control Minero</b> (Arcom), ejecutaron 260 operativos de control para combatir la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/chone-killers-asesinato-director-financiero-duran-JH10174937 target=_blank>extracción ilícita de minerales</a></b>. El<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/centro-acopio-galones-diesel-manta-OI10181168 target=_blank></a> <b></b>