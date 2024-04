Ola Bini, el informático sueco que fue procesado por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, en grado de tentativa, no cumplirá su sentencia en prisión. Este 8 de abril, un juez de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena, interpuesto por el sentenciado.

En la audiencia del 5 de abril, el Tribunal concluyó en la culpabilidad de Ola Bini y le impuso una pena privativa de libertad de un año. Sin embargo, una vez aceptado el recurso judicial, el hombre de 41 años deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio fijo, trabajar; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa.

En la sentencia también se le ordenó el pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados; es decir, USD 1 840. Estos sí deberán cancelarse, sin modificaciones.