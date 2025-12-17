Nueve militares de la FAE fueron sentenciados por el sabotaje del radar de Montecristi

Nueve miembros de la <b>Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)</b> fueron sentenciados a nueve años y tres meses de cárcel, al declararlos culpables del delito de sabotaje, en grado de participación por omisión, por<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radar-montecristi target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/2024-08-05-industria-aeronautica-fuerza-aerea-ecuatoriana-reparara-radar-montecristi-HI7794584 target=_blank></a></b>