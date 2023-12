Leandro Norero se sentía director de la cárcel de Cotopaxi: le daban internet y comida a su voluntad

El narcotraficante Leandro Norero se denominaba a él mismo como director de la cárcel de Cotopaxi. Así lo revelan conversaciones publicadas por la Fiscalía por el caso Metástasis.

En mensajes enviados en la noche del 27 de junio de 2022 con el usuario "ravioli", atribuido a Xavier Jordán, Norero relataba que el entonces director del SNAI, y general en servicio pasivo de la Policía, Pablo Ramírez, le tenía un "terror", al igual que Claudia Garzón, quien era comisionada de Pacificación.

"Para q me tengan con internet (...) hoy me les atreche (sic), ayer no tuve señal", contó. Posteriormente reiteró que esa cárcel la maneja él, y que le fueron a pedir apoyo para que "la gente no haga relajo" porque un reo se fugó ese día.

Norero también describió que reclamó para que le pongan internet de nuevo, o que haría problemas para tener todo lo que tenía Jorge Glas, quien en abril de ese año ya había salido del reclusorio de Cotopaxi.