Seguridad
16 sep 2025 , 06:16

Daniel Noboa declaró a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como terroristas

Según el Decreto Ejecutivo No. 128, el Centro Nacional de Inteligencia recomendó que Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sean declaradas como organizaciones terroristas.

   
  • Daniel Noboa declaró a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como terroristas
    Miembros del ala armada de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, participan en un desfile militar en una calle de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de enero de 2025.( Bashar Taleb/AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente Daniel Noboa declaró como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a los grupos paramilitares Hamás y Hezbolá, de Palestina y el Líbano.

Según el Decreto Ejecutivo No. 128, emitido en la noche del lunes 15 de septiembre, el Centro Nacional de Inteligencia recomendó que estos grupos sean declarados como terroristas.

Le puede interesar: La violencia crece en Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2020 y estas son las razones

Asimismo, el pasado 10 de septiembre, ya Noboa había rechazado la posible vinculación de Hamás y Hezbolá con actos terroristas o ataques que puedan cometer en territorio ecuatoriano.

"Que de manera general, sin revelar el contenido del precipitado informe estratégico, se pone en conocimiento la posible incidencia que podrían tener las organizaciones Hamás y Hezbollah” (Hezbolá, Hizbulá) en América de Sur y en Ecuador", se cita en la orden presidencial.

Con base en la Franja de Gaza, Hamás es un grupo islamista palestino que se autodefine como un movimiento de resistencia contra la ocupación israelí, quienes llevaron a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó en Israel a más de 1 200 personas asesinadas. Aquel evento provocó el inicio de la denominada guerra de Gaza, que ha dejado a más de 80 mil palestinos asesinados.

Lea también: Empresas de seguridad, servicios, logística y transporte, usadas como fachadas de las mafias en Ecuador

El grupo ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón.

Considerado una organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros países, Hezbolá ha crecido hasta convertirse en una de las fuerzas políticas y militares más poderosas del Líbano, manteniendo una considerable influencia en el gobierno y el parlamento libanés.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) es una de las principales fuerzas militares del país, establecida poco después de la Revolución Islámica de 1979. A diferencia del ejército regular, el IRGC tiene la misión de salvaguardar la revolución y sus ideales, y está directamente subordinado al Líder Supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

Ecuador tiene relaciones diplomáticas con Irán, quienes tienen una embajada en Quito.

Temas
Grupos terroristas
Hamas
hezbolá
Daniel Noboa
Ecuador
Irán
Líbano
Palestina
Noticias
Recomendadas