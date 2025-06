El presidente Daniel Noboa confirmó la fuga de alias Fede, cabecilla de Los Águilas, y lo declaró objetivo militar, lo que significa que Policía o Fuerzas Armadas "podrán hacer uso directo de la fuerza" en contra del criminal.

"La fuga de alias Fede no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades. Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime", escribió en sus redes sociales el Primer Mandatario este sábado 21 de junio.

Según confirmaron fuentes a Ecuavisa.com, alias Fede fugó de la Penitenciaría del Litoral vestido como militar la madrugada del viernes 20 de junio.

