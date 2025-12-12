Nain Massuh, considerado pieza clave en casos de corrupción, fue liberado en Colombia

Nain Massuh, quien es conocido con el alias de El Turco, es considerado un personaje clave en varias investigaciones desplegadas por las autoridades ecuatorianas en lo que respecta a casos de delincuencia organizada y corrupción en empresas estatales que han causado gran conmoción, en los últimos años. Por ejemplo, es parte de las indagaciones en Encuentro y Metástasis.

Massuh fue capturado en Bogotá (Colombia), el pasado 23 de enero y se conocía que se encontraba, en ese país, en calidad de refugiado. Inicialmente, su captura fue realizada con fines de extradición, que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia, a través de los órganos administrativos y judiciales pertinentes.

Sin embargo, el parte policial número 2025 120800162183917, del pasado 8 de diciembre y al que accedió ecuavisa.com, señala que, el 30 de octubre de 2025, a través de correo electrónico, se recibió una comunicación oficial por parte de la fiscal de Colombia, Luz Camargo, quien ordenó: