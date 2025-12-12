Seguridad
12 dic 2025 , 13:16

Nain Massuh, considerado pieza clave en casos de corrupción, fue liberado en Colombia

Fue capturado en Bogotá, el pasado 23 de enero y se conocía que se encontraba, en ese país, como refugiado. La Fiscalía de ese país canceló la orden de captura en su contra con fines de extradición.

   
    Gabriel Nain Massuh, procesado en el Caso Encuentro, fue capturado en Bogotá, Colombia el 23 de enero.( Policía de Colombia )
Nain Massuh, quien es conocido con el alias de El Turco, es considerado un personaje clave en varias investigaciones desplegadas por las autoridades ecuatorianas en lo que respecta a casos de delincuencia organizada y corrupción en empresas estatales que han causado gran conmoción, en los últimos años. Por ejemplo, es parte de las indagaciones en Encuentro y Metástasis.

Massuh fue capturado en Bogotá (Colombia), el pasado 23 de enero y se conocía que se encontraba, en ese país, en calidad de refugiado. Inicialmente, su captura fue realizada con fines de extradición, que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia, a través de los órganos administrativos y judiciales pertinentes.

Sin embargo, el parte policial número 2025 120800162183917, del pasado 8 de diciembre y al que accedió ecuavisa.com, señala que, el 30 de octubre de 2025, a través de correo electrónico, se recibió una comunicación oficial por parte de la fiscal de Colombia, Luz Camargo, quien ordenó:

"Cancelar la orden de captura con fines de extradición proferida el 16 de enero de 2015 en contra del ciudadano ecuatoriano GABRIEL NAIN MASSUH".

También ordena que se libere, de forma inmediata, a Massuh. Asimismo, el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia concluyó que el ecuatoriano "no era requerido por autoridad judicial en Colombia, así como en el extranjero".

Requerido por la justicia

Massuh es requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General, está vinculado a una organización criminal involucrada en esquemas de corrupción de empresas estatales.

Su captura fue realizada con fines de extradición, que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia, con los órganos administrativos y judiciales pertinentes.

En las conversaciones, extraídas de la Fiscalía, sobre el caso Encuentro, se conoció que el empresario guayaquileño Nain Massuh era referido con el alias El Turco.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público se basan en grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa de Massuh, en Samborondón.

Fue acusado por la Fiscalía de ser quien manejaba varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener ganancias junto a un socio.

