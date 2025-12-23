Seguridad
23 dic 2025 , 16:42

Una mujer fue sentenciada a prisión por ofertar cargos públicos en municipios de Latacunga, Saquisilí y Pujilí

Los perjudicados no recuperaron el dinero porque formaron parte de un acto de corrupción.

   
    Imagen referencial para graficar a una mujer recibiendo dinero.( Envato )
Paulina Elizabeth M. E. fue sentenciada a cuatro años de cárcel por ofertar cargos públicos en municipios de Latacunga, Saquisilí y Pujilí.

El delito que cometió fue la oferta de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 286, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según Fiscalía, la mujer prometía a los perjudicados conseguirles un puesto de trabajo en dichas entidades por medio de una autoridad de Latacunga.

Para ese fin, pedía montos que oscilaban entre USD 2 000 y USD 3 000. Sin embargo, la ciudadana no cumplió con lo acordado ni devolvió el dinero recibido, que ascendía a USD 12 000.

Fiscalía presentó como pruebas los testimonios de los cinco perjudicados, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las tablas de amortizaciones de los préstamos efectuados por varias personas que entregaron el dinero a la mujer para obtener un supuesto cargo en una entidad pública.

El Tribunal que conoció la causa no ordenó la reparación integral a favor de las víctimas, al considerar que estas formaron parte de un acto de corrupción.

