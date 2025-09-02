Una mujer ecuatoriana fue asfixiada a muerte en un club nocturno de Perú

Karen Hidalgo Rojas, una mujer ecuatoriana de 32 años, fue hallada muerta en un club nocturno de la ciudad peruana de Piura, la madrugada del domingo 31 de agosto.

El cuerpo de la ciudadana fue encontrado en el baño de una habitación, con su cabeza sumergida en un balde con agua. Según indican medios locales, la necropsia apuntó que Rojas falleció por asfixia por sumersión.

Además, presentaba signos de agresión cuello y manos, por lo que la Fiscalía Especializadas en Delitos de Violencia Contra la Mujer investiga el hecho como presunto femicidio.

La mujer laboraba en ese establecimiento, ubicada en la carretera Piura-Sullana. Ella vivía en esa ciudad de Perú junto a su hija de 10 años, quien quedó bajo resguardo de autoridades del país vecino.

Infobae indicó que la alerta sobre Rojas la dio su taxista de confianza, quien entró al establecimiento preguntando por ella, ya que no contestaba el teléfono.