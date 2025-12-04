Seguridad
04 dic 2025 , 15:14

Guayaquil | Un hombre murió baleado tras intento de secuestro en el sur

Según testigos, los sospechosos dispararon contra la víctima para evitar que escape. El ataque dejó un herido.

   
  • Guayaquil | Un hombre murió baleado tras intento de secuestro en el sur
    Un hombre murió y otro resultó herido tras intento de secuestro en el sur de Guayaquil. ( API )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Un intento de secuestro terminó en muerte. La tarde del jueves 4 de diciembre del 2025, un hombre murió y otro quedó herido en el sur de Guayaquil.

Según testigos, hombres armados intentaron secuestrar a una de las víctimas, que salió corriendo. Para evitar que escape, los sospechosos le dispararon.

Revise: Prisión para dos hombres detenidos en persecución que dejó una fallecida en Guayaquil.

El cuerpo quedó en medio de la calle. Transeúntes grabaron con su celular la escena del crimen, donde se observó a la otra víctima con vida. Cerca al sitio está el mercado de mariscos Caraguay y un cuartel de la Policía.

Hasta el momento se desconoce si hay detenidos. Tampoco se sabe el estado de salud del herido.

Lea: Un reo fue detenido tras intentar escapar de la cárcel Regional Cotopaxi.

Temas
asesinatos Guayaquil
muertes violentas Guayas
intento de secuestro
secuestros Guayaquil
Guayaquil
Noticias
Recomendadas