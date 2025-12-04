Guayaquil | Un hombre murió baleado tras intento de secuestro en el sur

<i>Revise: </i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/prision-detenidos-persecucion-mujer-fallecida-centro-guayaquil-LF10518524 target=_blank>Prisión para dos hombres detenidos en persecución que dejó una fallecida en Guayaquil.</a> El cuerpo quedó en medio de la calle. Transeúntes grabaron con su celular la escena del crimen, donde se <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reo-detenido-intento-fuga-carcel-cotopaxi-OF10518035 target=_blank></a>