11 de los 16 militares del caso Las Malvinas buscan defenderse en libertad

Once de los dieciséis militares procesados por el caso Las Malvinas presentaron un recurso de habeas corpus con el objetivo de defenderse en libertad. Este caso investiga un presunto delito de desaparición forzada relacionado con la desaparición y posterior muerte de cuatro adolescentes, quienes fueron vistos por última vez en el sur de Guayaquil y cuyos cuerpos aparecieron días después en en Taura, cantón Naranjal.

Los militares Jhon Henry Z. E., Wilson Alfredo C. B., Wilmer Danny L. C., Jonathan Raúl G. P., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Sergio Francisco V. B., Jhon Eduardo T. M., Lister Henry L. C., Bryan Olmedo N. L. y David Andrés C. A. plantearon el recurso ante la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.

La audiencia para resolver el futuro de los soldados se instaló el viernes 13 de junio, pero fue suspendida. Se reinstalará este martes 17 de junio a las 14:30.

Según Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, los militares presentaron este recurso amparados en la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional, que permite el indulto presidencial a policías y militares.