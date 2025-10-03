Seguridad
03 oct 2025 , 11:08

Un militar fue capturado con 10 celulares y un kilo de cocaína en la Penitenciaría del Litoral

Según indicó la Fiscalía General, el militar fue sorprendido al intentar ingresar los bultos de manera apresurada. Su defensa dice que fue detenido cuando lavaba su ropa en el baño.

   
    Imagen de archivo de militares en el interior de la Penitenciaría del Litoral, el 9 de abril del 2025.( API/Archivo )
El militar Aarón David R.C. fue detenido en la Penitenciaría del Litoral con 1.2 kilos de cocaína y 10 celulares, alimentos enlatados y cajetillas de cigarrillos, indicó la Fiscalía General del Estado.

Por ello, fue procesado por los delitos de tráfico de drogas e ingreso de artículos prohibidos, cumpliendo actualmente la medida cautelar de prisión preventiva.

Le puede interesar: Las Fuerzas Armadas se apartaron del control de ocho de las 19 cárceles en las que estuvieron durante más de un año

Según el Ministerio Público, con información provista por un parte de aprehensión del Bloque de Seguridad, se encontraron tres mochilas de uso militar con los artículos prohibidos.

Allí se describió que el uniformado fue sorprendido al intentar ingresar los bultos de manera apresurada. Al verse descubierto, arrojó los objetos y trató de huir, pero fue retenido por otros militares y entregado a la Policía Nacional.

Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, mientras las evidencias quedaron bajo cadena de custodia de la Policía Antinarcóticos.

Lea también: Un adolescente fue asesinado frente a sus familiares en su casa, en el norte de Guayaquil

Por otra parte, la defensa del militar dijo que su cliente fue aprehendido cuando estaba en la zona de baños lavando su uniforme y que las tres mochilas de uso militar con los celulares y la droga estaban en otro filtro de seguridad, a 300 metros de distancia.

"Los indicios no son claros, son imprecisos (...) a mi defendido no le encontraron nada en su poder. Las mochilas son de dotación militar, cada bolso están numerados y no están descritas en el acta de evidencias", dijo el defensor.

Sin embargo, el magistrado dictó prisión preventiva y otorgó treinta días para el cierre de la instrucción fiscal.

