Tres hombres y una mujer fueron asesinados en la vía Playas-Data de Posorja

Tres hombres y una mujer que viajaban en un auto fueron asesinados a tiros la tarde de este martes 9 de diciembre en la vía Playas–Data de Posorja, en la provincia del Guayas.

Según información policial preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 16:45. Sujetos que se movilizaban en dos motocicletas abrieron fuego contra el vehículo, que terminó estrellándose contra un inmueble. Los sicarios dispararon más de 20 veces, de acuerdo con los indicios balísticos levantados en la escena.

Lea también: Playas: Ataque armado en quinceañera deja al menos cinco víctimas

Policías, militares y personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron al lugar, mientras agentes de Criminalística y Medicina Legal recogieron evidencias y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

El 2025 ya es oficialmente el año más violento en la historia del país. Según cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se registraron 8 272 homicidios intencionales en Ecuador, superando los 8 248 asesinatos reportados en todo 2023, que hasta entonces representaban el récord histórico.

Con una población proyectada de 18,5 millones de habitantes, la tasa de homicidios intencionales se ubica en 44,7 por cada 100 000 personas. En febrero de 2024, cuando el Gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo, se planteó reducir ese indicador de 45,11 a 39,11 por cada 100 000 habitantes para 2025.

Revise además: Las 11 personas asesinadas en un billar de Playas son víctimas colaterales, dice la Policía

Las cifras de este año muestran que la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de las cárceles, los continuos estados de excepción y los toques de queda ya no son suficientes para contener a los grupos criminales, calificados como organizaciones terroristas por la Administración de Daniel Noboa en enero de 2024.