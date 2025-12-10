Tres hombres y una mujer fueron asesinados en la vía Playas-Data de Posorja

Tres hombres y una mujer que viajaban en un auto fueron asesinados a tiros la tarde de este martes 9 de diciembre en la <b>vía <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sicarios-mar-playas-guayas-BM8824333 target=_blank>Playas</a>–Data de Posorja</b>, en la provincia del <b>Guayas</b>. Según información <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/muertos-ataque-armado-quinceanera-playas-MF10265845 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=http://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-ecuador-gobierno-noboa-YK6826991 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/11-asesinados-billar-playas-victimas-colaterales-MH9801952 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>